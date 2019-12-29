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В театре «Современник» простились с покойной Галиной Волчек

Народную артистку СССР проводили в последний путь аплодисментами.

В театре «Современник» простились с покойной Галиной Волчек
Галина Волчек (Фото: Globallookpress.com)

В театре «Современник» простились с покойной Галиной Волчек. Гражданская панихида началась в воскресенье, 29 декабря, в 09:00 и продлилась до 12:30. На церемонии прощания с народной артисткой СССР были замечены ее близкие друзья и коллеги по творческой сцене: Максим Галкин приехал на Чистопрудный бульвар без Примадонны отечественной эстрады. Алла Борисовна осталась дома из-за плохо самочувствия. Как выяснилось, у певицы на фоне всего произошедшего поднялось давление.

Рядом с шоуменом на гражданской панихиде находилась Кристина Орбакайте. Старшая дочь Пугачевой задействована в постановке «Двое на качелях» с Кириллом Сафоновым. Возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова не раз благодарила Галину Борисовну за оказанное доверие. Ведь именно Волчек предложила ей принять участие в спектакле.

Актриса Галина Волчек
Прощание с Галиной Волчек состоялось в театре «Современник» (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

Перед собравшимися на прощании с народной артисткой СССР выступили: Александр Ширвиндт, Константин Эрнст, Татьяна Тарасова, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Владимир Машков и многие другие. По завершению гражданской панихиды Галину Волчек проводили в последний путь под аплодисменты. По поступившей информации, артистку похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой Марка Захарова. Дочь ныне покойного художественного руководителя московского театра «Ленком» Александра Захарова присутствовала на прощании с Галиной Борисовной. Наследница именитого артиста выразила слова соболезнования сыну Волчек — Денису Евстигнееву.

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В театре «Современник» простились с покойной Галиной Волчек
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