Юдашкин поедет на Новый год в Гонконг навестить Дом моды своей дочери

По словам модельера, он очень скучает по внукам.

Модельер Валентин Юдашкин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что на Новый год уедет вместе с женой Мариной в Гонконг. Он хочет навестить Дом моды своей дочери Галины, который она там содержит. Бизнес приносит дочери Юдашкина неплохой доход.

Как отметил модельер, его жена летает к внукам и дочери каждый месяц. Ему же в силу занятости не так часто удается выбраться к родным людям. Как сказал Юдашкин, внукам он везет много новогодних подарков. «Железную дорогу купил, русские тульские пряники», — сказал Валентин Юдашкин.

больше по теме Валентин Юдашкин вышел в свет с женой и своей 74-летней мамой Звездная семья побывала на вечеринке в честь дня рождения Александра Достмана.

А вот певица Наталья Подольская ждет от мужа на Новый год денежный подарок. Певица поделилась, что однажды музыкант Владимир Пресняков-младший решил сделать для нее сюрприз. Он купил платье в подарок в стиле «садо-мазо». «Я не смогла сдержать своего ужаса. В итоге это платье вернулось обратно в магазин. У нас с Вовой товарно-денежные отношения. Ждут от него денег», — сказала исполнительница.

Уже знает, что получит на Новый год от супруги, актер Иван Охлобыстин. «Я заказал кофту с голой девушкой. Очень жду этого подарка от жены», — заявил актер.