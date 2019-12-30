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«Хочу сохранить гармонию»: Климова поделилась планами на следующий год

Как отметила популярная актриса, ей нравится, как развивались события в уходящем году.

«Хочу сохранить гармонию»: Климова поделилась планами на следующий год
Климова поделилась планами на будущее/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Климова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ей нравится, как в ее жизни развивались события в 2019 году. Напомним, что актриса в уходящем году развелась со своим супругом актером Гелой Месхи, от которого у нее дочь Бела.

«Любовь в моей жизни присутствует всегда и везде. Мне кажется, что в уходящем году хорошо развивались события. Хочу сохранить гармонию. Чтобы все хорошо было в моей семье, со здоровьем не было проблем и в профессии все складывалось удачно. Хочу, чтобы все так и оставалось», — отметила актриса.

Кстати, накануне Нового года Екатерина Климова снялась в новогоднем мюзикле на канале НТВ «Тысяча и одна ночь». Его можно будет увидеть перед самым Новым годом 31 декабря.

Герои там предстали в образах из восточных сказок. Например, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров появится перед зрителями в образе султана. На съемочной площадке он не мог не отвесить комплимент 41-летней Екатерине Климовой. В ответ Климова сказала, что, безусловно, привлекает Филиппа как женщина. Также звезда отметила, что Филипп рожден для этой роли, в которую прекрасно вжился.

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Тэги:

Екатерина КлимоваМюзикл "Тысяча и одна ночь"Новости googleПрограмма "Ты не поверишь!"Филипп Киркоров
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«Хочу сохранить гармонию»: Климова поделилась планами на следующий год
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