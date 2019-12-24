«Отношения подразумевают самоотдачу»: Климова впервые высказалась о разводе с Месхи

Екатерина Климова ранее признавалась, что в первую очередь чувствует себя мамой, и лишь затем — актрисой. Она успела пережить несколько разводов. С первым избранником Ильей Хорошиловым девушка прожила недолго, но подарила ему дочь Елизавету. Второй брак с Игорем Петренко продлился 10 лет. Когда влюбленные расстались, то это стало трагедией для поклонников. Но сами актеры остались в хороших отношениях и вместе воспитывают сыновей Матвея и Корнея.

А в 2015 году многим казалось, что Климова обрела настоящую любовь. Тогда она сыграла свадьбу с Гелой Месхи и родила ему дочку Изабеллу, но и это счастье оказалось недолгим. В мае этого года актриса неожиданно развелась с возлюбленным. При этом время от времени Екатерина пересекается на семейных праздниках с экс-мужем. До недавнего времени, она предпочитала не говорить о причинах крушения третьего брака.

«Жизнь соткана из разных событий — и радостных, и грустных. Но именно благодаря тому, что в личной жизни сейчас пустота, я смогла осуществить давнюю мечту моей мамы — поехать вместе на Святую землю, ходить с ней за ручку, разговаривать ночами, секретничать», — рассказала артистка.

Она пояснила, что будто вернулась в детство, когда у нее не было никаких мужей. Девушка считает, что двум актерам сложно ужиться вместе. «Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма — не только в том, что связано с детьми, но и в профессии. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге», — пояснила Климова. По ее мнению, нужно много сил, чтобы сохранить чувства, при этом постоянно сталкиваясь с бытом. Актриса уверена, что одновременно быть хорошей мамой, женой и строить карьеру невозможно. Она отметила, что у нее так не получается.

Екатерина напомнила, что актеры чаще всего находятся в разлуке, выкладываются на съемках, и переживают множество эмоций. В итоге даже банально не хватает времени и сил поговорить, если возникли проблемы. По словам артистки, ее профессия требует большой отдачи и приходя домой есть одно желание — чтобы никто не тревожил. «И остается бедному мужчине печальное зрелище… Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман?» — резюмировала Климова. «Не декабристка я, одним словом…» — призналась она, пишет издание «7 Дней».