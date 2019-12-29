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Яна Поплавская пригласит на свою свадьбу не меньше ста человек

Актриса собирается будущей весной под венец.

Яна Поплавская пригласит на свою свадьбу не меньше ста человек
Поплавская готовится выйти замуж/http://globallookpress.com/

Актриса Яна Поплавская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что будущей весной выйдет замуж за молодого мужа радиоведущего Евгения Яковлева. Мужчина много лет ухаживал за «красной шапочкой советского кинематографа» и наконец-то она ответила ему согласием.

«Он мне несколько раз в год делал предложение. После первого брака я дула на воду. Мне кажется, когда нет официального брака – это романтика. Мужчина думает: «Сейчас она уйдет». Когда соглашаешься на свадьбу, то все меняется. Мужик думает: «Ну все, теперь она моя», — сказала Яна Поплавская.

Отметим, что не так давно актриса женила одного из своих сыновей. Она сама оплатила все торжество, которое обошлось ей в 400 тысяч рублей. Также она купила ранее для сына квартиру.

Свадьба Поплавской и Яковлева состоится следующей весной. «Мы не хотим шумного торжества. Но стали считать гостей. Оказалось, что нужно позвать больше ста человек. И это только близких. Думаю, что совместим свадьбу с новосельем. Что касается детей, то все, хватит. Хочется и для себя пожить. Их же надо поднимать, а это непросто», — сказала она.

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Евгений ЯковлевНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"Яна Поплавская
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Яна Поплавская пригласит на свою свадьбу не меньше ста человек
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