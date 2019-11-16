Поплавская объяснила, почему спустя 13 лет решила выйти замуж за Яковлева

По словам актрисы, торжество больше нужно ее избраннику, чем ей самой.

Актриса Яна Поплавская объяснила, почему она приняла предложение руки и сердца своего возлюбленного радиоведущего Евгения Яковлева. Отметим, что вместе они живут уже пять лет. При этом избранник на 12 лет моложе 52-летней актрисы, сыгравшей главную роль в советском фильме «Про Красную Шапочку».

«Это больше ему нужно, чем мне. Как правило, у нас в стране считается, что это женщина выносит мозг мужчине, чтобы он на ней женился. Но у нас совсем другая ситуация. Я скажу, что мой мужчина умеет ждать. Мы ведь познакомились еще в 2006 году. Он все эти годы не давил на меня. Думаю, что если бы он настаивал насчет брака, то все у нас в отношениях сложилось по-другому», — заявила звезда.

Как сказала Яна Поплавская, сейчас она уже готова к свадьбе. Наверное, я созрела. При этом не хочу выходить замуж в белом платье. Хочу нежно-голубое. А вот насчет точной даты даже меня не пытайте, не скажу», — подметила актриса.

Отметим, что ранее Яна Поплавская заявила, что первая свадьба у нее состоялась 1 апреля. В это день много лет назад она сыграла свадьбу с режиссером Сергеем Гинзбургом. Брак распался спустя 25 лет. Как отмечала звезда, больше свадеб в день смеха в ее жизни не будет.