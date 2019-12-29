«Пугачева уже еле дышит»: Соседов раскритиковал концерты Примадонны

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, что он не рад возвращению на сцену целой россыпи звезд прошлого. В том числе он нелестно высказался об Алле Пугачевой. В этом году прошло два концерта Примадонны в Москве и Минске.

«Пугачева уже еле дышит. Очень печальное зрелище, когда она на сцене. Мы видим немощь. Это невозможно смотреть. Вижу эфиры, трейлеры. Она еле стоит на кадрах. Артист не имеет право выходить к зрителю немощным. Нужно уважение к профессии», — сказал Соседов.

Кроме того, Соседов считает, что не нужно было устраивать концерт Николая Носкова, который несколько лет назад перенес инсульт. «Убежден, что такие люди должны показывать себя на пике формы», — сказал музыкальный критик.

Кстати, Соседова поддержал и музыкант Прохор Шаляпин. «Сцена — не место для жалости. Эти эстрадные звезды какие-то все озлобленные. Они не понимают, что их время ушло. Народ откровенно ненавидит этих артистов. Дайте на сцену выйти другому поколению», — заметил исполнитель.