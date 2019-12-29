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«Я визуал!»: супруга Петросяна хвалит Москву, хотя сама гуляет по Мюнхену

Татьяна Брухунова оценила предновогоднюю Москву, находясь в Германии.

«Я визуал!»: супруга Петросяна хвалит Москву, хотя сама гуляет по Мюнхену
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Новая избранница Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, уже несколько дней отдыхает в Германии, в Мюнхене. В своем официальном аккаунте в Instagram она с радостью делится красотами зарубежного города, делает снимки своих нарядов и роскошных блюд из ресторанов. Однако девушка не забывает и о столице России. В своем последнем посте Татьяна призналась, что она прежде всего оценивает окружающий мир глазами и ей очень важно, чтобы вокруг нее была красота. Брухунова поделилась своей неподдельной радостью от прогулок по Мюнхену, а у ж его витрины дарят девушке «одно сплошное эстетическое удовольствие». Но при этом она не забывает и про столицу России, заметив, что вряд ли есть более роскошный и нарядный город, чем предновогодняя Москва.

«Я визуал! Мне важно, чтобы было красиво!» — пишет в своем Instagram Брухунова.

Комментаторы и поклонники девушки оценили такую любовь Татьяны к родной стране, несмотря на то, что в данный момент она отдыхает в Германии.

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Тэги:

Евгений ПетросянМоскваМюнхенТатьяна Брухунова
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«Я визуал!»: супруга Петросяна хвалит Москву, хотя сама гуляет по Мюнхену
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