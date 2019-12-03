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Возлюбленная Петросяна тратит по 130 тысяч рублей в день

Тридцатилетняя Татьяна Брухунова ни в чем себе не отказывает.

Возлюбленная Петросяна тратит по 130 тысяч рублей в день
Возлюбленная Петросяна покупает дорогую одежду/https://www.instagram.com/bruhunova/

Молодая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна, тридцатилетняя Татьяна Брухунова тратит в день в среднем 130 тысяч рублей на дорогие украшения и модную одежду. Также известно, что питается она в дорогих ресторанах. Девушка, которая приехала покорять столицу из Тулы, ни в чем себе не отказывает. Она живет благодаря юмористу, который от нее без ума, на широкую ногу.

Отметим, что у Татьяны Брухуновой сразу две квартиры в столице. Она обладательница огромной коллекции дорогих украшений. Не стесняется Брухунова показывать и свои дорогие наряды подписчикам, откровенно хвастаясь новинками.

К примеру, недавно она показала приобретенное у российского дизайнера Алены Ахмадуллиной дорогое зеленое пальто. Носки и шапка были куплены в магазинах масс-маркета. Общая стоимость модного лука перевалила за сто тысяч рублей.

Журналистам удалось выяснить, что возлюбленная Евгения Петросяна обедает в дорогих московских ресторанах — в гостинице «Националь» и ресторане «Dr. Живаго». Каждый поход туда обходится ей примерно в три-пять тысяч рублей. Вещи она любит покупать в ЦУМе и ГУМе, где достаточно высокие цены. Еще одна страсть Брухуновой – французская косметика. Добавим, что каждая такая баночка стоит примерно 30-40 тысяч рублей, но цены возлюбленную юмориста не смущают, сообщает портал eg.ru.

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Евгений ПетросянТатьяна БрухуноваТула
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Возлюбленная Петросяна тратит по 130 тысяч рублей в день
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