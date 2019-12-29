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«Беда! Это очень страшно»: Захарова скорбит по ушедшей из жизни Волчек

Народная артистка России появилась на гражданской панихиде в театре «Современник».

«Беда! Это очень страшно»: Захарова скорбит по ушедшей из жизни Волчек
Александра Захарова (Фото: Globallookpress.com)

57-летняя Александра Захарова оказалась в числе первых, кто пришел на церемонию прощания с Галиной Борисовной в ее родной театр «Современник». Дочь ныне покойного Марка Анатольевича подошла к сыну Волчек — Денису Евстигнееву, выразив мужчине слова соболезнования. В беседе с наследником актрисы Александра вспомнила об удивительном переплетении судеб своего отца Марка Захарова и Галины Борисовны. Народная артистка России подметила, что они родились в один год — 1933-й.

Актриса Александра Захарова на прощании с Галиной Волчек в театре "Современник"
Александра Захарова выразила слова соболезнования Денису Евстигнееву (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

В один день их утвердили на посты художественных руководителей, поясняет знаменитость. Все это время они поддерживали теплые дружеские отношения, искренне радуясь успехам друг друга. Напомним, что до последних дней жизни Марк Анатольевич служил в московском театре «Ленком», а Галина Борисовна — в «Современнике». Примечательно, что Захаров и Волчек скончались в один год. Отец Александры ушел из жизни в сентябре.

«Беда! Это очень страшно», — отметила дочь Марка Анатольевича в беседе с корреспондентом «Московского комсомольца».

Александра Марковна прервала разговор с журналистами, извинившись перед представителями прессы. Дочь народного артиста СССР призналась, что ей очень трудно говорить. Как сообщалось ранее, Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова. Актриса скончалась на 87-м году жизни. 19 декабря Волчек отпраздновала свой день рождения, а спустя неделю в СМИ появилась информация о ее смерти.

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«Беда! Это очень страшно»: Захарова скорбит по ушедшей из жизни Волчек
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