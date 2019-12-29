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Александра Захарова выразила слова соболезнования сыну Галины Волчек

Дочь ныне покойного художественного руководителя московского театра «Ленком» Марка Захарова появилась на гражданской панихиде в «Современнике».

Александра Захарова выразила слова соболезнования сыну Галины Волчек
Александра Захарова (Фото: Михаил Фролов/"КП")

Михаил Ефремов, Сергей Гармаш и Александра Захарова одними из первых появились на церемонии прощания с художественным руководителем театра «Современник». Дочь ныне покойного народного артиста СССР Марка Захарова скорбит по ушедшей из жизни Галины Борисовны. Актриса «Ленкома», как и ее коллеги, пришла проводить Волчек в последний путь. На гражданской панихиде Александра Марковна подошла к сыну Галины Борисовны, поддержав его в этот траурный день. Наследница Марка Анатольевича выразила Денису Евстигнееву слова соболезнования.

Напомним, что в сентябре 57-летняя Александра Захарова похоронила отца. Художественны руководитель московского театра «Ленком» ушел из жизни в возрасте 85 лет. Народного артиста СССР похоронили на Новодевичьем кладбище неподалеку от могилы Олега Табакова.

Актер Сергей Гармаш
Сергей Гармаш одним из первых пришел на гражданскую панихиду в «Современник» (Фото: Михаил Фролов/»КП»)
Актриса Александра Захарова и сын покойной Галины Волчек - Денис Евстигнеев
Александра Захарова выразила слова соболезнования Денису Евстигнееву (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

Вместе с родственниками Волчек скорбят коллеги и поклонники ныне покойной актрисы. Любовь Толкалина подметила, что при жизни Галина Борисовна была мощным и невероятно талантливым человеком. Бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского не стала скрывать, что узнав о кончине народной артистки СССР, она ощутила грусть и безысходность. О том же говорила и Анастасия Волочкова. Балерина не смогла сдержать слез после сообщений о скоропостижной смерти художественного руководителя «Современника». В свою очередь, Надежда Бабкина рассказала своим поклонникам о том, что испытала настоящее потрясение, узнав о произошедшем. Для нее Волчек всегда была примером и образцом преданности своему делу и призванию.

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Александра ЗахароваОбществопотеряПохороны ВолчекСергей Гармашсмертьтеатр "Современник"Умерла Галина Волчек
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Александра Захарова выразила слова соболезнования сыну Галины Волчек
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