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Опубликованы слова последней речи Волчек перед артистами «Современника»

Художественный руководитель театра выступала на капустнике по случаю своего дня рождения.

Опубликованы слова последней речи Волчек перед артистами «Современника»
Волчек ушла из жизни через неделю после своего 86-летия/http://globallookpress.com/

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек во время капустника в театре, посвященного ее 86-летию, произнесла трогательные и очень красивые слова перед всеми актерами своего детища. Так случилось, что эта речь стала последней перед широкой аудиторией в ее жизни. Буквально через неделю выдающийся режиссер ушла из жизни.

Как говорила Волчек, в ее театре лучшая молодая труппа. Своих актеров она назвала чудом из чудес за то, что они могут всегда объединиться. Как отмечала Волчек, она любит каждого из своих актеров, гордится их успехами.

«Мне говорят: «Это ваш любимчик» — «Да, любимчик, но любимчиком может стать любой, который вот так любит свой театр, свой дом, друг друга и место, где мы родились, живем, болеем за все и где хотелось бы, чтоб было лучше. Но сегодня мы ценим и любим то, что есть», — сказала она.

В конце своей пламенной речи Волчек поблагодарила артистов. Она заметила, что Бог сохранит этот прекрасный коллектив. После этого она приподнялась перед артистами, сообщает «Московский комсомолец».

Отметим, что Галина Волчек ушла из жизни в Боткинской больнице. Все артисты ее театра надеялись, что ей удастся поправиться. Не секрет, что проблемы со здоровьем у нее случались и раньше, но она всегда побежала болезни. Волчек будет похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы 29 декабря. Прощание начнется в 10.00 по московскому времени в ее театре. Туда смогут прийти все почитатели ее таланта. Покоиться она будет рядом с худруком «Ленкома» Марком Захаровым, который ушел из жизни несколько месяцев назад.

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Опубликованы слова последней речи Волчек перед артистами «Современника»
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