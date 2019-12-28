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Стало известно настоящее отчество Галины Волчек

Об этом знали только ее родные и близкие.

Стало известно настоящее отчество Галины Волчек
Вскрылось настоящее отчество Галины Волчек/http://globallookpress.com/

Настоящее отчество художественного руководителя театра «Современник» Галины Борисовны Волчек – Беровна. Об этом факте ее биографии знали только родные и близкие выдающегося режиссера.

Как известно, Волчек – чистокровная еврейка. Мать – сценарист Вера Исааковна Маймина. Отец – режиссер и оператор Бер Израилевич Волчек. Незадолго до смерти Галина Волчек рассказывала в беседе с журналистами, что своих еврейских бабушек и дедушек никогда не знала. При этом ее папа в юности был Бер Волчек. В какой-то момент отец знаменитости сменил имя – стал Борисом. Соответственно, и дочь сменила отчество – стала Борисовной. Галина Волчек отмечала, что своего еврейского происхождения никогда не скрывала, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что Галина Волчек умерла 26 декабря в Боткинской больнице. В клинику она была доставлена несколько дней назад из-за пневмонии. При этом накануне госпитализации она пребывала в прекрасном настроении. Была на репетиции в «Современнике», однако ночью ей стало плохо. СМИ чуть позже сообщали, что звезда в коме. Впрочем, ее родственники и знакомые эту информацию не подтверждали. Они говорили, что худрук театра обязательно поправится. К сожалению, этого не случилось.

Отметим, что в момент смерти Волчек на сцене «Современника» шел спектакль «Агония». После к публике смог выйти только актер Сергей Гармаш. Он сообщил зрителям печальную новость. Весь зал аплодировал Волчек. Затем в зале воцарилась тишина – была объявлена минута молчания.  Добавим, что похоронят режиссера 29 декабря на Новодевичьем кладбище.

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Борис ВолчекГалина ВолчекСергей Гармаштеатр "Современник"Умерла Галина Волчек
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Стало известно настоящее отчество Галины Волчек
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