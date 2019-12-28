«Сергей ключика к ней так и не нашел»: Меладзе обрушился с критикой на Шнурова из-за Ханиевой

По словам продюсера, музыкант заставлял петь свою подопечную то, что она исполнять не хотела.

Продюсер Константин Меладзе в эфире шоу «Голос» на Первом канале раскритиковал музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Как он заявил, певец так и не смог разглядеть все таланты своей звёздной подопечной участницы проекта Рагды Ханиевой. Она, напомним, покинула шоу. Зрители отдали ей всего сорок процентов голосов, чего оказалась недостаточно для выхода в финал.

«Сергей ключика к ней так и не нашел. И поет она не совсем то, что хочет. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки», — сказал Константин Меладзе.

Отметим, что масла в огонь подлил ведущий проекта Дмитрий Нагиев. Он заявил, что Меладзе проехался по Шнурову словно бульдозером. В свою очередь Шнуров парировал, что его в принципе невозможно раздавить и Нагиев заблуждается.

Как отметил лидер «Ленинграда», он на полную мощь использовал талант всех своих подопечных. Он поблагодарил всех участников своей команды, которые доверили ему свои судьбы. Как он думает, им удалось воплотить в жизнь многие задумки. По мнению Шнурова, никаких провалов среди его участников не было. Все выступали прекрасно, просто все равно кто-то должен был покинуть проект. Таковы его правила.