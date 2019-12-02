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Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой

Супруг подарил любимой жене новый чемодан.

Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Меладзе подарил жене чемодан/http://globallookpress.com/

Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли. Об этом сама Вера Брежнева сказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«У меня такой напряженный гастрольный график, что даже чемоданы уже не выдерживают. Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу путешествовать с новым чемоданом», — сказала она.

Журналисты также поинтересовались, как Вере Брежневой удается все время быть в хорошей форме. «Это любовь к тому, что ты делаешь. Нельзя чем-то заниматься без страсти и без любви. Я сейчас полна энергии. Как правило, к концу года я всегда была очень уставшей, но в этом году все по-другому», — заметила Вера Брежнева.

Также она призналась, что заботится о своем здоровье с помощью витаминных капельниц. Еще один источник для вдохновения – занятия спортом. Звезда очень много времени, по собственному признанию, проводит в спортзале.

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Тэги:

Вера БрежневаКонстантин МеладзеПрограмма "Ты не поверишь!"
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Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
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