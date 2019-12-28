«Виагру я им покупать не буду»: Гоген Солнцев высказался о любовнике пожилой жены

Шоумен и фрик Гоген Солнцев прокомментировал роман своей 64-летней жены Екатерины Терешкович. Не так давно стало известно, что у женщины, которая проходила курс лечения от алкогольной зависимости, появился любовник. Это некий Владимир Ильич. Мужчине 87 лет.

Кстати, пенсионер уже признался в своих чувствах Терешкович на всю страну во время одного из эфиров. Он назвал жену Гогена Солнцева очень красивой, нежной, восторженной и умной. Кроме того, он сказал, что фрик не достоин Терешкович.

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Между тем Гоген Солнцев отметил, что не воспринимает «конкурента» всерьез. Он заметил, что мужчине уже 87 лет. Он считает, что даже если Екатерина Терешкович ответит взаимностью мужчине, то это только до первой постельной сцены. «Потом она разочаруется и все его попытки будут напрасными. Виагру я им покупать не буду», — сказал Солнцев.

Также фрик отметил, что у него десятки молодых поклонниц, которым от двадцати до тридцати лет. По его мнению, если бы все девочки-почитатели пришли к нему в гости, то они бы просто растерзали и уничтожили Екатерину Терешкович, сообщает портал Dni.ru.