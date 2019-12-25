ТВ-проекты

Гоген Солнцев: «Алла Борисовна семейный склеп сделала, и мне надо»

Шоумен стал героем передачи Андрея Малахова. Он признался, что заранее решил найти подходящее место на кладбище для себя и близких.

Гоген Солнцев: «Алла Борисовна семейный склеп сделала, и мне надо»
Гоген Солнцев. фото: instagram.com/SOLNTCEV/

Гоген Солнцев в этом году отметил годовщину со дня свадьбы с возрастной возлюбленной Екатериной Терешкович. Однако их отношения в последнее время сильно испортились. Еще год назад они ходили к психологу, а теперь молодой человек отдыхает за границей без жены. Как оказалось, последние полгода Терешкович то находилась в санатории, то в закрытой клинике. Шоумен заявил, что она пристрастилась к алкоголю.

Недавно Гоген вернулся из отпуска и обнаружил, что жена выписалась из клиники. Он пришел в ярость, так как она не долечилась. Сразу после больницы шоумен отправился на кладбище. «Место надо при жизни на кладбище покупать! Катя — мой любимый человек. Я ей тоже место там выделю. Вон Алла Борисовна при жизни склеп сделала семейный, и мне также надо!» — заявил Солнцев на камеру. Он прогулялся по кладбищу и осмотрел свободные участки.

По словам Гогена, в будущем он хочет сделать семейный склеп, пантеон памяти. «Лучшие места разберут, получается. Нам ничего не светит. Нам придется закапываться на даче. Ну прикопаемся на даче немножко. У Кати большой участок на даче, там можно не один склеп сделать», — то ли в шутку, то ли всерьез заявил шоумен, пообщавшись с работниками кладбища.

Гоген присматривает участок на кладбище. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

В студии передачи «Прямой эфир» многих возмутило, что он ищет место на кладбище. Гости ток-шоу отметили, что Терешкович не подарит ему детей, а следовательно, целый склеп ему не пригодится. «Он не обо мне, а о себе заботиться», — высказалась 64-летняя жена шоумена. Однако помириться супруги так и не смогли. При первой встрече, после выхода Екатерины Львовны из больницы, они подрались прямо в ресторане.

Гоген подрался с женой. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гоген СолнцевГоген Солнцев последние новостиЕкатерина ТерешковичНовости googleПрограмма "Прямой эфир"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гоген Солнцев: «Алла Борисовна семейный склеп сделала, и мне надо»
Интересно?
Поделись с друзьями: