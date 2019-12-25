Гоген Солнцев: «Алла Борисовна семейный склеп сделала, и мне надо»

Гоген Солнцев в этом году отметил годовщину со дня свадьбы с возрастной возлюбленной Екатериной Терешкович. Однако их отношения в последнее время сильно испортились. Еще год назад они ходили к психологу, а теперь молодой человек отдыхает за границей без жены. Как оказалось, последние полгода Терешкович то находилась в санатории, то в закрытой клинике. Шоумен заявил, что она пристрастилась к алкоголю.

больше по теме Гоген Солнцев готов бросить пожилую жену ради Лолиты Шоумен предложил Милявской брачный контракт.

Недавно Гоген вернулся из отпуска и обнаружил, что жена выписалась из клиники. Он пришел в ярость, так как она не долечилась. Сразу после больницы шоумен отправился на кладбище. «Место надо при жизни на кладбище покупать! Катя — мой любимый человек. Я ей тоже место там выделю. Вон Алла Борисовна при жизни склеп сделала семейный, и мне также надо!» — заявил Солнцев на камеру. Он прогулялся по кладбищу и осмотрел свободные участки.

По словам Гогена, в будущем он хочет сделать семейный склеп, пантеон памяти. «Лучшие места разберут, получается. Нам ничего не светит. Нам придется закапываться на даче. Ну прикопаемся на даче немножко. У Кати большой участок на даче, там можно не один склеп сделать», — то ли в шутку, то ли всерьез заявил шоумен, пообщавшись с работниками кладбища.

В студии передачи «Прямой эфир» многих возмутило, что он ищет место на кладбище. Гости ток-шоу отметили, что Терешкович не подарит ему детей, а следовательно, целый склеп ему не пригодится. «Он не обо мне, а о себе заботиться», — высказалась 64-летняя жена шоумена. Однако помириться супруги так и не смогли. При первой встрече, после выхода Екатерины Львовны из больницы, они подрались прямо в ресторане.