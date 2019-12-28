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Гузеева не постеснялась опубликовать снимок в объятиях бывшего любовника

На фотографии звезда вместе с телеведущим Дмитрием Нагиевым, с которым у нее был много лет назад бурный роман.

Гузеева не постеснялась опубликовать снимок в объятиях бывшего любовника
Гузеева опубликовала снимок с бывшим любовником/http://globallookpress.com/

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поделилась в Instagram снимком, на котором находится в объятиях своего бывшего любовника Дмитрия Нагиева. На снимке они нежно обнимаются на диванчике. Рядом со звездами сидит телеведущий Иван Ургант.

Отметим, что Лариса Гузеева уже тридцать лет замужем за бизнесменом Игорем Бухаровым. Не так давно прошла информация, что у них в отношениях не все гладко. Актриса сильно ревнует мужчину и даже порой не дает ему общаться по телефону по рабочим моментам. Гузеева сама об этом рассказала в эфире своей программы, где порой любит делиться подробностями личной жизни.

Добавим, что звезда «Жестокого романса» всегда очень тепло отзывается о Дмитрии Нагиеве. Ранее он вспоминал, как много лет назад сидел с однокурсниками в театральном институте на ступеньках. В это время туда приехала Лариса Гузеева с неким режиссером. Она уже была звездой первой величины.

Гузеева неожиданно для всех позвала Нагиева в ресторан. Там они выпили, после чего Гузеева сказала Нагиеву, что зацепила колготки. Тот не растерялся и заявил: «Так давай снимем». При этом он дернул их прямо посреди ресторана. Звезд попросили из заведения, но после этого случая они какое-то время встречались. У них случился бурный, но достаточно короткий роман, сообщает «Комсомольская правда».

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Гузеева не постеснялась опубликовать снимок в объятиях бывшего любовника
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