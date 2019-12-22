60-летняя Гузеева сделала массаж лица участнику шоу «Давай поженимся»

Соведущая Розы Сябитовой на съемках программы сорвала сюрприз одной из невест.

Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале сорвала сюрприз одной из невест на съемках ток-шоу. Участница нового выпуска передачи попросила ассистентов поставить в студии импровизированный массажный стол. Судя по всему, девушка намеревалась произвести благоприятное впечатление на потенциального жениха при помощи расслабляющего массажа.

Однако эта идея не увенчалась успехом из-за предприимчивости Ларисы Гузеевой. Знаменитость самолично подошла к участнику ток-шоу, сделав ему массаж лица. Таким образом, 60-летняя телеведущая оставила героиню выпуска без всякого шанса на последующее свидание уже вне съемочной площадки.

Примечательно, что присутствующие в зале гости с иронией отнеслись к проходящему, подшутив над молодым человеком, которому удалось привлечь внимание самой Гузеевой.

«Теперь надо жениться», — отметили наблюдавшие за этой сценой зрители.

К слову, сама телеведущая счастлива в браке с Игорем Бухаровым. Несмотря на то, что в СМИ уже не раз появлялись слухи о разладе в звездной семье, Гузеева никак не реагировала на кривотолки. Соведущая Розы Сябитовой дорожит своими отношениями с возлюбленным. Так, еще летом актриса в компании избранника отправилась в тур по Европе. Гузеева побывала в Италии, Германии и Словакии.