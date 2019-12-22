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60-летняя Гузеева сделала массаж лица участнику шоу «Давай поженимся»

Соведущая Розы Сябитовой на съемках программы сорвала сюрприз одной из невест.

60-летняя Гузеева сделала массаж лица участнику шоу «Давай поженимся»
Лариса Гузеева (Фото: Globallookpress.com)

Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале сорвала сюрприз одной из невест на съемках ток-шоу. Участница нового выпуска передачи попросила ассистентов поставить в студии импровизированный массажный стол. Судя по всему, девушка намеревалась произвести благоприятное впечатление на потенциального жениха при помощи расслабляющего массажа.

Однако эта идея не увенчалась успехом из-за предприимчивости Ларисы Гузеевой. Знаменитость самолично подошла к участнику ток-шоу, сделав ему массаж лица. Таким образом, 60-летняя телеведущая оставила героиню выпуска без всякого шанса на последующее свидание уже вне съемочной площадки.

Примечательно, что присутствующие в зале гости с иронией отнеслись к проходящему, подшутив над молодым человеком, которому удалось привлечь внимание самой Гузеевой.

Телеведущая Лариса Гузеева
Лариса Гузеева сорвала сюрприз участницы шоу (Фото: кадр из программы «Давай поженимся!»)

«Теперь надо жениться», — отметили наблюдавшие за этой сценой зрители.

К слову, сама телеведущая счастлива в браке с Игорем Бухаровым. Несмотря на то, что в СМИ уже не раз появлялись слухи о разладе в звездной семье, Гузеева никак не реагировала на кривотолки. Соведущая Розы Сябитовой дорожит своими отношениями с возлюбленным. Так, еще летом актриса в компании избранника отправилась в тур по Европе. Гузеева побывала в Италии, Германии и Словакии.

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естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаЛариса Гузеевамода и стильПрограмма «Давай поженимся!»Роза Сябитова
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60-летняя Гузеева сделала массаж лица участнику шоу «Давай поженимся»
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