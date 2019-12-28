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Сына Никаса Сафронова избил Стас Барецкий

Лука Затравкин пожаловался, что его подставила доктор Марият Мухина.

Сына Никаса Сафронова избил Стас Барецкий
Сына Никаса Сафронова избил Стас Барецкий/http://globallookpress.com/

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин попал в новую неприятную историю. На молодого человека, чей вес перевалил за 240 килограммов, напал продюсер Стас Барецкий. Этот человек известен тем, что хочет снять фильм «Брат-3».

Как рассказал Лука Затравкин в Instagram, он стал жертвой нападения. По его словам, его порой приглашают поиграть на коммерческой основе на мероприятия. В этот раз сказали, что необходимо сыграть на открытии одной из московских клиник. Пообещали за это заплатить. По факту же оказалось, как утверждает Затравкин, что его просто подставили. Никому его игра не была нужна. Причем подставила его доктор Марият Мухина, которая ранее была лечащим врачом продюсера группы «На-На» Бари Алибасова.

«Она подстроила встречу со Стасом Барецким, который вел себя агрессивно по отношению ко мне и напал, пытаясь избить. Один из ударов пришёлся мне на плечо. Отвечать этому человеку бессмысленно, он и так жертва своего образа, но не стоит меня вовлекать в свою игру», — сказал Лука Затравкин.

Напомним, что не так давно молодой человек попал в неприятную историю. Его засосало в туалете во время полета на самолете. Эта история получила широкую огласку в СМИ. Сам пианист сетовал: никому не интересно, что он победитель международных музыкальных конкурсов. Стоило же ему застрять в туалете, как об этом узнала вся страна.

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Тэги:

Бари АлибасовЛука ЗатравкинМарият МухинаНикас СафроновСтас Барецкий
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Сына Никаса Сафронова избил Стас Барецкий
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