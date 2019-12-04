«Спорт – не мое»: 235-килограммовый сын Сафронова отправился в фитнес-центр

Сын художника Никаса Сафронова, 29-летний Лука Затравкин в Instagram сообщил, что вступает в борьбу с лишним весом. Напомним, что сейчас пианист весит 235 килограммов. Худеть он планирует с помощью фитнес-тренировок. Молодой человек опубликовал снимок, на котором он находится в одном из фитнес-центров.

«Спорт – не мое. Но спасибо за подарок. Поприветствуйте нового члена нашей большой спортивной семьи Луку Затравкина. Узнали?» — задал вопрос своим подписчикам пианист, который за свою карьеру уже становился обладателем 16 международных премий по музыке.

Отметим, что несколько дней назад сын художника Никаса Сафронова угодил в неприятную ситуацию. Он застрял в туалете, когда летел в самолете. Один из пассажиров заснял «процесс спасения» на видео и выложил запись в Сеть.

Позже Лука Затравкин хотел подавать в суд на человека, который так с ним обошелся. Но позже передумал. В то же время он выразил свое удивление, почему никто никогда о нем не вспоминал, несмотря на полученные престижные награды. А вот как только парень угодил в передрягу, так сразу стал героем новостей.