Родные Заворотнюк болезненно отреагировали на новость о танцах актрисы на шесте

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит лечение от онкологического заболевания, в Instagram в группе поддержки отреагировали на новость о том, что звезда несколько лет назад извивалась на шесте на одном из праздников.

Как отметили родные, новость об этом делал «неуважаемый писака». Они считают, что с такими журналистами даже никто не захочет общаться. Руки таким не подают. Они отметили, что после таких людей хочется продезинфицировать помещение.

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«Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам», — сказано в группе поддержи звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Напомним, что Анастасия Заворотнюк сейчас, по неподтвержденной родными информации, находится в одном из реабилитационных центров на Рублевке. Возможно, там она проходит восстановление. Родственники крайне неохотно общаются с прессой. Однако теперь уже никто не отрицает, что звезда действительно серьезно больна. Одно время средства массовой информации сгущали краски. Утверждалось, что актриса в коме и ее дни сочтены. Время показало, что не все так печально. Многие звезды шоу-бизнеса желают известной актрисе победить болезнь и как можно скорее вернуться в строй.