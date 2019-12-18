«Это низко»: родственников Заворотнюк преследуют возле дома и больницы

Родственники Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследования со стороны папарацци. Близкие актрисы не могут спокойно шагу ступить, везде оказываются под объективами фото- и видеокамер.

В блоге поддержки актрисы они опубликовали несколько снимков мужчин, которые нарушают их личное пространство, лезут к ним с вопросами и снимают. Но, самое страшное, что папарацци пытаются подкупить медицинский персонал клиники, в которой находится Анастасия.

«Предлагать сотрудникам медучреждения торговать информацией о пациентах – это низко. Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески», — обратились они к своим преследователям.

Близкие Анастасии напомнили своим обидчикам, что у них тоже есть дети и родители. И обратили их внимание на то, что карьерные амбиции – это не самое важное в жизни, ведь каждый из них может оказаться на месте героев собственных репортажей.