Садальский вспомнил, как год назад Максакова помирила его с Волчек

По словам актера, они не общались несколько десятилетий.

Актер Станислав Садальский в Instagram признался, что на протяжении нескольких десятилетий не общался с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек. Напомним, что прославленный режиссер умерла 26 декабря в столице на 87-м году жизни. Несколько дней назад она попала в клинику с воспалением легких. Близкие режиссера надеялись, что она сможет поправиться.

«Ушла моя молодость, это моя боль, это моя печаль, моя радость, первые шаги на сцене, девять лет моей жизни отдал «Современнику». Очень рад, что перед смертью, за год, Максакова нас помирила с ней. Незаживающая рана была несколько десятилетий с Галиной Борисовной и вот за год до смерти… Я очень благодарен Максаковой, которая меня помирила в Юрмале», — сказал Станислав Садальский.

Как отметил актер, у него год назад состоялся разговор с Галиной Волчек. Она спросила, почему Станислава Садальского перестали приглашать на съемки в картины. В ответ он заметил, что об этом надо спросить Дениса, единственного сына звезды, который трудится кинорежиссером.

При этом Садальский сказал, что Волчек обещала переговорить с сыном и дать работу актеру, который прославился по роли в картине «Место встречи изменить нельзя».

Напомним, что прощание с Волчек пройдет 29 декабря в «Современнике». Похоронят актрису и худрука театра на Новодевичьем кладбище столицы.