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«Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу»: Пугачева простилась с Волчек

Художественный руководитель «Современника» часто приезжала в гости к Примадонне и ее детям.

«Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу»: Пугачева простилась с Волчек
Пугачева скорбит из-за смерти Волчек/http://globallookpress.com/

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в Instagram простилась с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек. «Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», — заявила Алла Пугачева.

Отметим, что Галина Волчек всегда была желанным гостем в замке Пугачевой и Галкина в деревне Грязь. Она приезжала, чтобы поиграть с шестилетними близнецами Лизой и Гарри Галкиными. В последние годы своей жизни Галина Волчек очень привязалась к ребятам.

Напомним, что Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря. Официальная причина смерти так до сих пор и не озвучена. Известно, что в больницу она попала с воспалением легких.

В момент смерти Галины Волчек на сцене «Современника» шел спектакль «Анархия». После постановки к зрителям вышел актер Сергей Гармаш. Он попросил всех почтить память Галины Волчек минутой молчания. Также актер сказал, что прощание с режиссером пройдет на сцене «Современника» 29 декабря. Похоронят легендарную личность на Новодевичьем кладбище.

Смерть Галины Волчек потрясла многих актеров и звезд шоу-бизнеса. На своих страничках в соцсетях они выразили соболезнования родным режиссёра. К примеру, светская львица Ксения Собчак вспомнила, что несколько лет назад Волчек именно ей дала интервью. Известно, что худрук «Современника» очень редко общалась с журналистами. Добавим, что примерно месяц назад Собчак написала Волчек, что хочет еще раз с ней пообщаться в рамках своего проекта «Осторожно, Собчак!». Худрук «Современника» дала свое согласие. Правда, беседа так и не состоялась. Собчак заметила, что для нее Волчек очень много значила. Она очень переживает из-за смерти легендарной личности, которая на протяжении тридцати лет возглавляла «Современник».

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«Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу»: Пугачева простилась с Волчек
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