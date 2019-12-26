«Вы всегда в моем сердце»: Орбакайте не может поверить, что больше не обнимет Волчек

Певица и актриса Кристина Орбакайте в Instagram выразила свои соболезнования семьи прославленного режиссера Галины Волчек, которая скончалась в возрасте 86 лет. Официальная причина смерти пока не озвучена.

«Спасибо, моя дорогая Галина Борисовна, за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с вами. Спасибо за вашу любовь и доверие. Вы всегда в моем сердце. Я еще не могу поверить, что не смогу больше вас обнять. Самые глубочайшие соболезнования Денису», — заявила Кристина Орбакайте.

Напомним, что в связи со смертью Галины Волчек свои соболезнования выразили уже многие актеры и звезды шоу-бизнеса. Скончалась художественный руководитель «Современника» в тот момент, когда на сцене ее любимого детища шел очередной спектакль.

К зрителям после постановки смог выйти только актер Сергей Гармаш. Он заявил, что остальные артисты находятся в подавленном состоянии из-за смерти худрука «Современника». Гармаш отметил, что прощание с Волчек пройдет в театре 29 декабря.