«Муж поставил диагноз: я — трудоголик»: Летучая рассказала об отношениях с супругом

Телеведущая Елена Летучая в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своих взаимоотношениях с мужем, бизнесменом и адвокатом Юрием Анашенковым. Вместе они уже три года. Свадьбу пара сыграла в 2016 году на греческом острове Санторини.

Как отметила звезда, она очень много работает. «Стараюсь сейчас делать себе выходные. Но, конечно, не всегда получается. Муж поставил диагноз: я — трудоголик. Он сказал, что отвезет меня в кружок анонимных трудоголиков. Юра старается делать все, чтобы я меньше работала. Берет какие-то обязанности на себя. Сейчас я и сама стараюсь больше времени уделять себе и семье», — заявила Елена Летучая.

Как считает звезда, она — гиперорганизованный человек. «Если люди, которые работают со мной неорганизованные, то я им говорю, что сделаю за них какую-то работу. Я как робот иногда. Я пытаюсь это как-то исправить. Считаю, что когда ты сам руководишь бизнесом и организатор всех своих проектов, то по-другому просто нельзя», — сказала она.

Отметим, что год назад Летучая запустила новую программу «Летучий надзор. Без цензуры». «Я стала заниматься проверкой продуктов и сервиса. Пока на нас, к счастью, не нападали. Порой, конечно, приходится брать с собой охрану. Если, к примеру, идем на ярмарку в Коломенское, потому что там проверяем документы у работников. Некоторые люди, к сожалению, плохо воспринимают критику, поэтому и возникают сложности в нашей работе», — сказала Елена Летучая.