«Невозможно оторвать взгляд»: Летучая похвасталась красивым бюстом

В свои 41 телеведущая смело может дать фору молодым девушкам. Ведь у нее подтянутая фигура, которую она не стесняется демонстрировать.

Елена Летучая находится на Мальдивах, откуда щедро делится всевозможными фотографиями, в том числе и откровенными. Так, светская львица выложила снимок, где она запечатлена в черном бикини.

больше по теме Елена Летучая отпраздновала день рождения на Мальдивах в компании супруга Пара расположилась в одном из самых шикарных отелей архипелага.

Судя по всему, кадр сделан случайно. Елена стоит в довольно свободной позе, на ней нет ни грамма мейк-апа, да она даже в объектив камеры не смотрит.

«Утро после празднования», — заявила теледива.

Отметим, на Мальдивских островах Летучая отметила свой 41-день рождения в компании любимого супруга — бизнесмена Юрия Анашенкова. По словам Елены, возраст не имеет никакого значения, если вам удалось сохранить ребенка внутри себя.

Некоторые фолловеры, тем временем, были ослеплены красотой ведущей. Не скрывая своего восторга, они заваливали звезду различными комплиментами. Многие отметили, что для своих лет светская львица выглядит просто неотразимо.