«Я в себя уже не верю как в певицу»: Ольга Орлова поделилась своей болью

На съемках YouТube-шоу «Алена, блин!», приглашенная гостья Ольга Орлова, одна из первых солисток группы «Блестящие», рассказала, почему она перестала петь.

«Скажу честно, мне жалко денег. Потому что сегодня клипы больше не показывают по телевизору, ты вкладываешь огромные деньги, а крутятся они только в интернете. Если раньше это постоянно было в эфирах, то сейчас это совсем иначе. Я в себя уже не верю, как в певицу. Может я бы и хотела попробовать еще раз, но делать это я хотела бы с продюсером. Я не хочу делать сама», — рассказала Орлова.

О своем сотрудничестве с Максимом Фадеевым певица отзывается тепло. Они вместе работали над клипом «Прощай, мой друг», посвященным памяти Жанны Фриске. После этого певица подружилась с продюсером.

Напомним, Ольга Орлова была самой близкой подругой Жанны Фриске. Сейчас Орлова ведет телешоу «Дом-2». Она призналась, что ее не раз приглашали на телевидение, чтобы обсудить скандал между родственниками умершей певицы, но девушка всегда отказывается.