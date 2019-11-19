Орлова вслед за Бузовой блеснула в зеркальном платье

Похоже, что 2019-й год проходит под лозунгом: «Блеска мало не бывает». И, если в повседневные образы он добавляется с небольшой осторожностью, то в вечерних вариантах блеск стал практически обязательным атрибутом.

Главная фишка этого сезона – зеркальные платья. Еще в 2017-м году Дом моды Chanel продемонстрировал платья с этой необычной вышивкой и вот, наконец, этот тренд пустил свои корни в массах.

Не так давно в зеркальном платье а-ля «черный лебедь» на премии «Прорыв года» блеснула Ольга Бузова. Этот наряд был сшит для певицы на заказ и покорил тогда сердца многих.

Ее коллега по «Дому-2» Ольга Орлова решила не отставать и тоже предстала в свете в платье с зеркальной вышивкой. Оно великолепно подчеркнуло идеальные формы звезды.

Кстати, такие платья стоят безумно дорого, потому что каждое из них изготавливается сразу несколькими мастерицами. Все зеркальные элементы пришивается вручную, подгоняясь по форме к предыдущим стеклянным частицам.

А вам чей образ понравился больше: Ольги Орловой или Ольги Бузовой?