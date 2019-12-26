Конец волшебников: в эту субботу будет избран финалист «Битвы экстрасенсов»

Колдуны и маги покажут все, на что способны.

Уже в эту субботу, 28 декабря, главные маги и экстрасенсы нашей страны, которые сумели справиться со всеми заданиями 20-го сезона телепередачи, наконец, выяснят, кто одержит победу в «Битве экстрасенсов».

Кандидатов на звание главного белого мага и чародея всея Руси сразу несколько — Мариам Циминтия, Вилма Генрих, Ирина Игнатенко и Дмитрий Матвеев. Победитель получит не только славу и почет всех членов мира магии, но и загадочную «Синюю руку», древний артефакт из иных миров. Победителя выберут по итогам голосования.

Претенденты на трон сверхъестественного не останутся без поддержки, к ним на помощь уже спешат звезды прошлых сезонов «Битвы»: Виктория Райдос, Александр Шепс, Александр Кинжинов, Надежда Шевченко, Соня Егорова, Аида Грифаль, Тимофей Руденко и другие.

Лично оценить последние испытания шоу и посмотреть на церемонию вручения последней награду можно будет в эту субботу, в 19.30 на ТНТ.