Финалисты «Битвы экстрасенсов» займутся поисками человека в заброшенном НИИ

«Битва экстрасенсов» выходит на экраны уже 12 лет. В этом году стартовал 20 сезон мистического шоу. Каждый раз участникам все сложнее проходить испытания и демонстрировать свои сверхспособности. Несколько дней назад определились финалисты нового сезона. Ими стали: Вилма Генрих, Дмитрий Матвеев, Марьям Циминтия, Ирина Игнатенко.

Теперь сильнейшим экстрасенсам предстоит пройти последние испытания. Уже скоро они возьмутся за грандиозный поиск человека. Им предстоит отыскать его на территории НИИ в 20 Га. Четыре финалиста, попадут на территорию бывшего Научно-исследовательского Института, который больше не функционирует. Постройки размещены на заброшенном пространстве.

Экстрасенсам придется непросто, так как вокруг будут лес и тропы. В зданиях много мебели, и мест, где можно спрятаться. Только человек наделенный особыми способностями, сможет почувствовать энергетику затаившегося человека. За этим масштабным экспериментом будут следить независимые наблюдатели: обычные люди, которые сами прячут добровольца, где хотят, и пристально следят за всеми действиями экстрасенсов.

Второе испытание тоже будет сложным. Экстрасенсы попробуют разгадать загадочную смерть 21-летнего парня Юрия Дробышевского, которая случилась в деревне Остахново Новгородской области всего месяц назад. Близкие покойного негодуют, так как тело юноши было найдено в собственном гараже, а на его руке были нарисованы странные знаки.

Парень не служил в армии и не был верующим. Родные уверены: у Юрия не было никаких причин уходить из жизни. Три старших сестры Добрышевского приехали в Москву на «Битву экстрасенсов» с надеждой раскрыть тайну смерти любимого брата.

Узнать, кто из ясновидящих проявит себя лучше всех на испытаниях и докажет, что достоин победы, можно будет узнать уже в эту субботу, 21 декабря, в 19:30 на канале ТНТ.