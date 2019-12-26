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«Вот Клюкина, например, запела»: Собчак подколола победительницу «Холостяка»

Супруга Владимира Чопова не так давно записала дебютную песню.

«Вот Клюкина, например, запела»: Собчак подколола победительницу «Холостяка»
Собчак подколола Клюкину/http://globallookpress.com/

Светская львица Ксения Собчак подколола победительницу проекта «Холостяк» Дарью Клюкину, которая не так давно записала свою дебютную песню. Девушка в будущем не исключает, что свяжет свою жизнь с музыкой. Многие хейтеры за это уже сравнивают ее с Ольгой Бузовой.

Во время разговоров на одном из светских мероприятий учредитель знаковой столичной премии «Серебряная калоша» Андрей Фомин заявил, что среди бизнесменов ранее было модно помогать женам устраивать карьеру эстрадных певиц, чтобы подчеркнуть собственный статус и финансовое положение.

«Сейчас же тоже этот тренд вернулся. Вот Клюкина, например, запела», — заявила присутствующая на мероприятии Ксения Собчак.

Между тем Фомин добавил, что многие жены успешных бизнесменов стали карьеристками. Они создают свои, к примеру, ювелирные бренды. Украшения от известных мировых марок носить уже не так модно, сообщают «Моменты».

Напомним, что Дарья Клюкина, которая выпустила свою дебютную песню, позже отмечала, что долгие годы играла на фортепиано и ходила к преподавателю по вокалу. Отсюда и ее певческий талант.

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Тэги:

Владимир ЧоповДарья КлюкинаКсения СобчакОльга Бузовашоу "Холостяк"
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«Вот Клюкина, например, запела»: Собчак подколола победительницу «Холостяка»
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