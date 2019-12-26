«Вынуждена поправить тебя уже в третий раз»: Рудковская затаила обиду на Собчак

Как сказала супруга фигуриста Евгения Плющенко, она никогда не работала в салоне маникюра, как постоянно утверждает светская львица.

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь мира» заявила, что никогда не работала в салоне маникюра. Ранее ее подруга светская львица Ксения Собчак говорила, что бывший муж продюсера бизнесмен Виктор Батурин познакомился с ней в салоне маникюра, где она якобы на тот момент трудилась.

Как сказала Рудковская, она любит Собчак, но Батурин был клиентом ее салона, где она была не сотрудником, а владелицей. Причем параллельно выполняла обязанности врача-косметолога после окончания Алтайского государственного медицинского университета.

Рудковская отметила, что в ее салоне в Сочи в те годы было три кабинета маникюра и три педикюра. Трудились десять парикмахеров, было четыре кабинета косметологии и солярий. Она не понимает, что за салон маникюра имеет все время в виду Собчак.

«Я бы может и промолчала, если бы мы с тобой это не обсуждали, и я тебя не поправляла не раз про свой жизненный путь, но ты снова про это говоришь. А так как ты всегда говоришь только правду, и при этом упоминаешь мою фамилию… Вынуждена поправить тебя уже в третий раз. Уж не обессудь», – сказала Яна Рудковская.