Боярский сравнил журналистов с паразитами, давящими прыщи

Жизнь любимца миллионов Михаила Боярского в последнее время часто освещается в СМИ не в самом лучшем свете: то смаковали случай на парковке, то домостроевские выпады в сторону женщин, то смертельное ДТП в Питере, в котором обвиняли артиста… Много всего. Надо сказать, народный артист к настоящему времени порядком устал от этих обсуждений.

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Сейчас он просто старается не обращать внимания на шум, который постоянно присутствует рядом с его именем – таков удел большинства публичных личностей. Михаилу Сергеевичу не очень нравится нынешнее время. Он считает, что сейчас слишком многое делается напоказ.

«Вообще, с журналистами у меня неблагополучные отношения — они почему-то любят давить прыщи у известных людей. Живя за счет других, они становятся похожи на паразитов», — сказал народный артист изданию «СтарХит».

Боярский убежден, что журналистам нужно скрывать и гримировать негативные явления, а не выставлять и обсуждать их в средствах массовой информации. В итоге актер пожалел акул пера, у которых нет возможности проявить себя как-то иначе.