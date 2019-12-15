«Мать! Больше для нее роли нет»: Боярский вновь указал женщинам на их место

Михаил Боярский в эфире программы «Сегодня вечером» на «Первом канале» заявил, что место женщины – при муже. При этом открыто гордиться своим супругом, выпячивая его на первый план, она тоже не имеет права.

«Если она плохо воспитана, то может, — уточнил Михаил Сергеевич. – «А я жена такого-то!» — это я видел. И эти профурсетки мне не нравятся. Самими собой надо быть! Вся прелесть женщин – в скромности, в обожании мужа. Втихаря любить надо!»

Народный артист заметил, что открыто восхищаться своим мужем может только жена какого-нибудь спортсмена, достижениями которого гордится вся страна.

Говоря вообще о предназначении женщины, Боярский сказал однозначно: «Мать! Больше для нее роли нет. Все должно быть так, как задумано Господом нашим. По-другому будет извращение в ту или другую сторону».

Народный артист заявил, что жена должна «прилепиться к своему мужу и воспитывать детей вместе с ним, отдавая семье все свои силы». Михаил Сергеевич горячо выступил против ЭКО и «экспериментов с полами». «Да пошли они все к черту! Ничего не получится!» — гневно сказал артист в адрес тех, кто восстает против традиционной морали.

Напомним, не так давно на шоу «А поговорить?» Михаил Боярский уже отличался сексистскими утверждениями, рассуждая о месте женщины в обществе. Он ратовал за то, чтобы она обладала собственным «я», но при этом была за мужем, не беря на себя несвойственные ей роли.