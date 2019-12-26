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Водонаева призвала женщин не рожать для «нищей» России

Звезда считает, что два ребенка для обычной семьи – это слишком много.

Водонаева призвала женщин не рожать для «нищей» России
YouTube-шоу «Алена, блин!», стоп-кадр. Алена Водонаева

Алена Водонаева вновь нелестно отозвалась о России. В своем блоге она опубликовала обличительный спитч по поводу женщин, которые рожают у нас более одного ребенка, не имея достатка выше среднего.

Свою эмоциональную речь бывшая участница глобальной телестройки затеяла, услышав новости о рекомендации самарского минздрава частным клиникам не делать аборты. Девушка убеждена – уничтожать «лишних» детей еще до их рождения просто необходимо.

«К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», — заявила Алена.

По мнению звезды «Дома-2» у нас решаются на несколько детей «либо богачи, либо необразованное быдло». При этом обеспеченным людям наследники необходимы исключительно для того, чтобы они могли потратить нажитое богатство. А вторые вообще не задумываются о цели размножения.

«Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут на две среднестатистические зарплаты», — написала она.

Напомним, недавно Водонаева ославилась другим резким заявлением. Она заявила, что брезгует полных людей и никогда не пойдет плавать в море, если увидит в воде тучного человека.

А как считаете вы, можно вырастить двух детей на две среднестатистические зарплаты?

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Водонаева призвала женщин не рожать для «нищей» России
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