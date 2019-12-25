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«Володя, ты же тоже артист!»: Разин обвинил Зеленского в бездействии

Продюсер «Ласкового мая» никак не может помочь солистке группы «Фристайл» Нине Кирсо.

«Володя, ты же тоже артист!»: Разин обвинил Зеленского в бездействии
Разин нелестно высказался о Зеленском/http://globallookpress.com/

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Поводом послужила ситуация, которая сложилась вокруг солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. Женщина уже больше года находится в коме.

Как заметил Разин, он считает большим предательством, что Зеленский никак не может помочь наладить отношения между артистами двух стран. По словам продюсера, у семьи Кирсо нет денег на ее лечение. Дискотека «Союз», компания продюсера, в которую входит сразу несколько групп, ставших известными в девяностых годах прошлого века, готова оказать помощь, но вопрос с проведением девятнадцати концертов на территории Украины в поддержку Кирсо не решается.

Разин добавил, что совершить перевод денег из России на Украину сейчас невозможно. Он считает, что из-за бездействия президента Украины Нина Кирсо медленно умирает.

«Володя, ты же тоже артист! Мы не можем никак связаться ни с министром культуры, ни с министром здравоохранения и соцзащиты. Прошу, прекрати смешивать политику и жизни простых людей. Скажи мне лучше, как артист, как помочь Нине?» — заявил в конце своего гневного поста Андрей Разин.

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Тэги:

Андрей РазинВладимир Зеленскийгруппа "Фристайл"Нина КирсоУкраина
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«Володя, ты же тоже артист!»: Разин обвинил Зеленского в бездействии
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