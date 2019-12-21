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«Я всегда старался быть похожим на него»: Разин признался в любви к Питту

По словам продюсера «Ласкового мая», американский актер очень порядочный человек.

«Я всегда старался быть похожим на него»: Разин признался в любви к Питту
Разин выразил свое восхищение Питтом/http://globallookpress.com/

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в Instagram неожиданно признался в своих симпатиях к звезде Голливуда, известному американскому актеру Брэду Питту. Несколько дней назад бывший супруг актрисы Анджелины Джоли отмечал свой 56-й день рождения.

«18 декабря 1963 года родился замечательный американский актёр и кинопродюсер Брэд Питт. Горжусь, что родился в один год с таким талантливым, таким красивым человеком. Я всегда старался быть похожим на него, подражать ему и не скрывал этого, потому что действительно горжусь его красотой, его талантом, его мужеством, и самое главное, он очень порядочный человек. С днём рождения, Брэд», — заявил Андрей Разин и опубликовал серию снимков звезды Голливуда.

Отметим, что на недавний день рождения Питта приехали только его биологические дети: 11-летние близнецы Вивьен и Нокс и 13-летняя Шайло. Остальные дети по каким-то причинам отца не поздравили. Между тем журналисты отмечали, что актер был очень расстроен этим обстоятельством.

Добавим, что уже несколько лет актер не общается со своим старшим сыном, 18-летним Мэддоксом. Юноша последние годы живет в Южной Корее, где учится.

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Тэги:

Анджелина ДжолиАндрей РазинБрэд Питт
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«Я всегда старался быть похожим на него»: Разин признался в любви к Питту
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