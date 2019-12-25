Любви тут не место: из новых «Звездных войн» вырезали сцену с поцелуем

Мало того, что последний фильм из серии «Звездных войн» не понравился как фанатам, так и кинокритикам, так еще в некоторых странах из него решили вырезать вполне невинную сцену. В самом конце эпизода, после того как добро победило зло и все герои радостно празднуют это событие в лагере повстанцев, есть буквально секундная сцена поцелуя двух девушек, сообщает издание The New York Times.

Именно эту сцену решила удалить цензура сразу в нескольких странах. Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты решили, что подобным картинам не место на экране кинотеатра, поэтому их специалисты поцелуй вырезали, причем довольно грубо, оставив заметную склейку кадров.

Проблема может крыться в возрастном рейтинге фильма, у «Звездных Войн» он PG-13, но по законам Сингапура показывать однополые отношения на экране можно только при рейтинге 21+. Так что проще было вырезать часть фильма, чем отменять мировую премьеру.