Екатерина Архарова увезла трехмесячного сына из России

Вместе с мужем, ребенком и родителями она встретит Новый год в Тель-Авиве.

Актриса Екатерина Архарова, которая в сентябре этого года родила сына от бизнесмена Артема Илясова, увезла ребенка из России. Напомним, что супруг звезды младше ее на пять лет. Вместе с любимым мужем она уехала отмечать Новый год в Израиль, в Тель-Авив. Также к ним в самое ближайшее время должны присоединиться родители Екатерины.

Как сказала актриса, с появлением сына Дани, все для нее ушло на второй план. Сейчас актриса на время отказалась от съемок. При этом сразу после Нового года она планирует вернуться к работе.

Архарова добавила, что ее сын почти никогда не плачет. В конце ноябре в Николо-Сольбинском монастыре Ярославской области она крестила ребенка. Во время таинства он ни разу не закричал, что ее удивило и порадовало.

Архарова отметила, что позднее материнство, а звезде уже 44 года, более осознанное. «Радуемся всему: прошли колики – чудесно, покушал, покакал – отлично. Сказал, что-то похожее на «мама» — счастье», — заметила Екатерина Архарова, слова которой приводит «СтарХит».