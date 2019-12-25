«Он, конечно же, модник»: молодая возлюбленная Шуфутинского высказалась о певце

Возлюбленная музыканта Михаила Шуфутинского Светлана Уразова, которая младше его на 30 лет, заявила, что у ее любимого мужчины нет стилиста. Все концертные образы он подбирает для себя сам. «Он, конечно же, модник. Любит удобные качественные вещи», — заявила она.

Как отметила Уразова, музыкант в хорошей физической форме. Он частый гость в бассейне, любит заниматься спортом. А вот о личных отношениях девушка рассказывать не любит. И дело вовсе не в том, что она стесняется внимания прессы. Просто думает, что некоторые вещи должны оставаться личными.

Отметим, что Михаил Шуфутинский на протяжении 44 лет жил со своей супругой Маргаритой. Пара была счастлива. Но четыре года назад жена певца скончалась от сердечного приступа. Как раз в этот непростой жизненный момент его очень сильно поддержала Светлана Уразова – танцовщица его коллектива «Атаман».

Про девушку известно, что от первого брака у нее есть дочь. Шуфутинский и танцовщица из его коллектива не распространились, что сейчас вместе. Впервые они появились вместе примерно полгода назад на музыкальной премии «Виктория», сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что, несмотря на солидный возраст, Михаил Шуфутинский продолжает активно выступать. К примеру, приглашение звезды такого масштаба на корпоратив обойдется примерно в два миллиона рублей. При этом у музыканта всегда есть работа. Некоторые специально приглашают его, чтобы услышать его нетленку – хит «Третье сентября».