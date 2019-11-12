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«У меня всю жизнь девушки»: Шуфутинский для свадьбы ждет достойную

В последнее время шансонье часто появляется в компании с танцовщицей Светланой Уразовой.

«У меня всю жизнь девушки»: Шуфутинский для свадьбы ждет достойную
Михаил Шуфутинский. Фото Global look press

71-летний шансонье Михаил Шуфутинский в последнее время все чаще появляется на светских мероприятиях со своей новой пассией Светланой Уразовой. 42-летняя танцовщица работает в составе кордебалета музыканта.

Именно она, по слухам, утешила звезду, когда тот четыре года назад потерял свою супругу Маргариту. С ней он прожил более 40 лет и до сих пор не может до конца смириться с разлукой.

Артист признается – иногда он ловит себя на том, что хочет позвонить ушедшей возлюбленной, а потом вдруг спохватывается, ведь рядом ее уже нет…

Однако все проходит, и душевные раны тоже затягиваются. Заметив, что Шуфутинский нашел утешение в молодой возлюбленной, люди заговорили о предстоящей свадьбе.

Артист пока еще выглядит бодро, да и его огромному дому в 913 кв. метров в Подмосковье нужна хозяйка. Но оказалось, что Шуфутинского не так-то просто охомутать. «У меня всю жизнь девушки», — прокомментировал он «Собеседнику» свои отношения с Уразовой.

А про предстоящий возможный брак и вовсе ответил резко: «Когда меня достойная женщина выберет, которой я буду подходить, будет свадьба. Но это вас не касается».

Что ж, видимо, Светлана Уразова – не самая достойная женщина, по мнению шансонье.

Или она просто не подходит музыканту? Как вы считаете?

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Тэги:

бракЗвездная свадьбаМихаил Шуфутинский
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«У меня всю жизнь девушки»: Шуфутинский для свадьбы ждет достойную
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