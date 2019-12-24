Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов десятилетия

Первое место в списке занял музыкант и продюсер Dr. Dre, заработавший 950 миллионов долларов.

Новый год это время подводить итоги, вот и издание Forbes составило рейтинг самых богатых музыкантов уходящего десятилетия.

Первую строчку занял музыкант и продюсер Dr. Dre. Довольно иронично, что именно он оказался на вершине рейтинга, ведь музыкант не выпускал альбомы аж с 2015 года, а его последние гастроли уже никто и не помнит. Но раз уж рейтинг посвящен богатству, то продюсеру удалось заработать 950 миллионов долларов.

Серебро в рейтинге богатых забирает Тейлор Свифт и ее 825 миллионов долларов. Бронзу получает Беойнсе, ее 685 миллионов долларов это довольно неплохой заработок. Стоит отметить, что большая часть состояния как Свифт, так и Беойнсе заработана исключительно на гастрольных турах.

Далее в списке расположились: вокалист группы U2 Боно, Diddy, а также Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.