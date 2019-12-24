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В Сети обсуждают ролик, на котором с Дональда Трампа слетает парик

Видео оказалось весьма забавным, но поддельным.

В Сети обсуждают ролик, на котором с Дональда Трампа слетает парик
Дональд Трамп не раз доказывал СМИ, что не носит парик. Фото: Allen Eyestone/ZUMAPRESS.com

Юморист Гарик Харламов выложил в Instagram видео, якобы снятое американскими журналистами, бравшими интервью у президента США Дональда Трампа. На ролике запечатлено, как известный политик стоит около самолета, затем одна из турбин набирает обороты, и с головы лидера США слетает его блондинистый парик, открывая камерам лысину мужчины. «О боже мой!» — произносит кто-то из представителей СМИ на заднем плане.

Некоторые подписчики шоумена поверили в подлинность данного видео, поэтому спешим отметим, что оно является фейком. Само интервью было снято еще в ноябре, и в нем не было подобного казуса. Западный сайт Snopes сделал публикацию про этот вирусный ролик и привел доказательства его неправдоподобности.

На видео президент Трамп обсуждает возможную публикацию стенограммы телефонного разговора между ним и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Обозреватели сайта отмечают, что если бы инцидент с париком действительно имел место быть, то его бы показали по всем западным СМИ, а не только на малоизвестных каналах YouTube.

Второе — ни сам Дональд, ни стоящие рядом с ним охранники никак не отреагировали на «полет» парика, даже бровью не повели. Третье — правила безопасности аэропортов не позволяют никому, особенно президенту, находиться в такой близости от работающей турбины. Любой, кто окажется рядом с реактивным двигателем, получит гораздо серьезные повреждения, чем потеря парика.

Ну и самый неопровержимый аргумент — это оригинальное видео, на котором с волосами политика все в порядке, а шума турбины вообще нет.

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Гарик ХарламовДональд Трампказуспарикполитикафейкфейковые новостифотошоп
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В Сети обсуждают ролик, на котором с Дональда Трампа слетает парик
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