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Дональд Трамп заявил о симпатии к россиянам

Об этом политик рассказал во время очередной дискуссии в Сети.

Дональд Трамп заявил о симпатии к россиянам
Дональд Трамп Фото: globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп во время дискуссии в социальной сети Twitter c экс-кандидатом в главы государства Хилари Клинтон признался, что симпатизирует россиянам.

Бывший Государственный секретарь вновь высказалась, что некоторые американские политики ставят интересы России выше, чем США. С таким комментарием Дональд Трамп в корне не согласился. Отвечая на реплику Хилари Клинтон, глава государства напомнил, что ему самому не раз указывали, что он симпатизирует РФ.

«Действительно, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди!» — написал в Twitter Дональд Трамп.

Напомним, недавно одна из дочерей действующего главы США Тиффани завела питомца – рыжего котенка. Когда в Сети появились снимки животного, многие пользователи решили, что котенок похож на Дональда Трампа.

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Дональд ТрампрусскиеСШАХилари Клинтон
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Дональд Трамп заявил о симпатии к россиянам
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