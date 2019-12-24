«Ты выйдешь замуж, а я уйду из семьи»: Кеосаян сразу обрисовал их будущее с Симоньян

Актер и режиссер Тигран Кеосаян в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил начало романа со своей гражданской супругой Маргаритой Симоньян. Как известно, сейчас у них уже трое детей.

Как сказал телеведущий, впервые он увидел Маргариту Симоньян в 2004 году, когда она бесстрашно вела репортаж из Беслана, где террористы захватили школу. «Я даже ее имени не знал. Видел просто девушку. Испуганную, но безумно смелую. Позже на Маргариту стали сыпаться нападки со стороны недоброжелателей. Я написал ей, что очень ее уважаю. Так и началась наша переписка. Мне вообще было очень странно, что мы не были знакомы ранее, хотя оба армяне», — сказал он.

Как сказал актер, первое время они пробовали прекратить этот роман, но чувства были сильнее. Все-таки телеведущий был тогда женат на актрисе Алене Хмельницкой.

«Ты выйдешь замуж, а я уйду из семьи», — я сразу ей обрисовал наше будущее и оказался прав. Я ей сказал, что все это закончится катастрофически. Мы будем жить вместе. Так и случилось», — заметил Тигран Кеосаян, которому не так давно Симоньян подарила уже третьего ребенка.