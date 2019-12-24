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«Он, безусловно, любит свою страну»: Симоньян высказалась о личности Путина

По словам журналистки, глава государства говорит всегда то, что думает.

«Он, безусловно, любит свою страну»: Симоньян высказалась о личности Путина
Симоньян высказалась о Путине/http://globallookpress.com/

Журналистка Маргарита Симоньян в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказалась о президенте России Владимире Путине. Как известно, медиаменеджер несколько лет состояла в кремлевском пуле.

«Он, во-первых, очень обаятельный. Собственно, наш народ об этом знает, потому что под этим обаянием находится. Люди, которые голосуют за Путина, в первую очередь голосуют за то, что он сделал. При этом он личностно очень обаятельный. Почему? Потому что, как мне кажется, он человек очень убежденный. Он говорит, как думает. Он говорит вещи, в которые верит. И эта вера, конечно, она очень заразительная», — заметила Симоньян.

Также она отметила, что в президенте России есть качества, которые сразу подкупают его собеседников.

«Он, безусловно, очень любит свою страну. И его мотивация — оставить положительный след в истории нашей страны. А это, конечно, дорогого стоит. Когда человек сверяет поступки вот с этой конечной целью. Это важно. Я, конечно, это точно не могу знать, так не могу похвастаться близким знакомством, но я так считаю», — сказала Маргарита Симоньян.

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Тэги:

Владимир ПутинМаргарита СимоньянПрограмма "Судьба человека"
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«Он, безусловно, любит свою страну»: Симоньян высказалась о личности Путина
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