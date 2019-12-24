«Ты мой единственный сын»: отец налил стакан водки Симоньян после ее возвращения из Чечни

Журналистка Маргарита Симоньян в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как в 1999 году оказалась в Чечне. В те годы она трудилась на краснодарской телекомпании. Военные предложили кому-нибудь поехать в «горячую точку». В разгаре была вторая чеченская кампания.

«Я сразу согласилась. Обманула своих родителей. Я вообще ненавижу врать, но тогда пришлось. Иначе они бы просто сошли с ума, рехнулись, а я все равно бы поехала. Я сказала, что на корабле уезжаю в Геленджик снимать сюжеты о том, как ловят рыбу. Причем сразу предупредила родных, что никакой связи со мной не будет. Мать и отец мне поверили», — отметила она.

Как сказала медиаменеджер, в Чечне в течение нескольких недель они даже не имели возможности помыться. Домой, как она выразилась, вернулась грязная и чумазая. Любопытно, что в Краснодаре в это время тревогу забила ее сестра. Она не верила, что Маргарита Симоньян уехала на корабле.

«Когда я приехала домой, то дверь мне открыл отец. Он спросил: «Где ты была?». Я честно ответила: «В Чечне». Отец сходил купил бутылку водки на последние деньги. Потом налил в стакан мне и себе, чокнулся со мной и сказал слова, которые я запомнила на всю жизнь: «Ты мой единственный сын».