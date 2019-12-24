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«Дома мы не празднуем»: Сенчукова рассказала, как встретит Новый год

А также объяснила, почему против длинных рождественских каникул.

«Дома мы не празднуем»: Сенчукова рассказала, как встретит Новый год
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото Global look press

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, как и многие артисты, будут отмечать Новый год, работая. Пара уедет в Крым, где выступит на одном из корпоративных праздников.

«Это и весело, и полезно, и не наешь много за столом», — пошутила певица.

По словам Натальи, в последние годы они практически все время работают на Новый год, а застолье с друзьями устраивают уже после. Хотя в первое время совместной жизни у них была традиция отмечать праздник в бане. И обязательно с запеченным поросенком. «Сейчас мы не едим свинину. И я не понимаю, как мы могли есть этих хорошеньких розовеньких животных», — призналась звезда.

По словам Сенчуковой, в их семье нет культа Нового года. «Дома мы вообще не празднуем никогда, у нас это не принято в семье: мы либо на работе, либо у друзей. Я и не готовлю никогда. Когда были живы родители, бабушки, мы, конечно, все вместе садились, нарезали салаты. А потом шли к друзьям или куда-то еще отмечать Новый год, но дома мы почему-то никогда не оставались», — рассказала Наталья.

После Нового года певица планирует поездку в Европу, а вообще она считает, что рождественские праздники в России слишком длинные. Звезда уверенна, что люди устают в это время от безделья.

В преддверии праздника Наталья Сенчукова сказала несколько теплых слов в адрес читателей Teleprogramma.pro.

«Желаю вам в Новом году любви! Хорошей, достойной, всеобъемлющей! Ощущения гармонии и тепла в отношениях. И побольше солнечных дней!» — сказала Наталья.

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«Дома мы не празднуем»: Сенчукова рассказала, как встретит Новый год
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